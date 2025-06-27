أعلن ​الحرس الثوري الإيراني​، أننا "ضبطنا 8 أجهزة إنترنت فضائي ستارلينك أدخلت بهدف التجسس للموساد في هرمزغان جنوبي البلاد". وكان قد أعلن القضاء الإيراني، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق إيراني كان يعمل لصالح جهاز الموساد ويدير شبكة سيبرانية تابعة له.

كانت هذه تفاصيل خبر الحرس الثوري الإيراني: ضبطنا 8 أجهزة إنترنت فضائي "ستارلينك" أدخلت بهدف التجسس للموساد بهرمزغان جنوبي البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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