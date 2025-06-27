ترامب بعد قرار للمحكمة العليا الأميركية يُقيّد أوامر الحظر القضائي: انتصار تاريخي للدستور

قضت ​المحكمة العليا الأميركية​ بتقييد أوامر الحظر القضائي الوطنية، والتي كانت تمنع خطة إنهاء منح الجنسية بالولادة وغيرها من قرارات الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​.

وقال ترامب في كلمة له من البيت الأبيض بعد القرار، إنّ "قرار المحكمة العليا بشأن تقييد أوامر الحظر القضائي الوطنية يعتبر نصرا عظيما"، مشيرًا إلى "أننا رأينا القضاة من اليسار مؤخرًا يحاولون عرقلة قراراتي"، موضحًا أنّ "قرار المحكمة العليا انتصار تاريخي للدستور وفصل السلطات وسيادة القانون".

ورأى أنّ "قرار المحكمة العليا يلغي الاستخدام المفرط للأوامر القضائية للتدخل في سير العمل الطبيعي للسلطة التنفيذية"، وقال: "قضاة يساريون متطرفون يحاولون إلغاء سلطات الرئيس الأميركي لمنع الشعب من الحصول على السياسات التي صوتوا لها".

وفي سياق آخر، أشار ترامب إلى أنّ "دول الناتو باتت تكن مزيدًا من الاحترام للولايات المتحدة وقد زادت نسبة إنفاقها الدفاعي"، وقال "قد نتوصل إلى اتفاق تجاري مع الهند اليوم كما إن هناك أمورا ممتازة تحصل مع الصين".

وكرّر ترامب تصريحاته السابقة بشأن إيران، حيث صرّح بأنّ "إيران تريد عقد اجتماع معنا ومواقعها تعرضت للتدمير رغم كل الأخبار الزائفة بشأن إنجاز طيارينا"، وقال "لا أعتقد أن إيران ستعود إلى البرنامج النووي قريبا"، في وقت تؤكد فيه طهران استمرار عملها على الطاقة النووية السلمية، في حين ذكر أنّه "لم يتم إخلاء المواقع الإيرانية قبل قصفها".

وتابع: "نريد أن تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو أي جهة نحترمها من تفتيش المواقع النووية في إيران".

وبالعودة إلى أميركا، ذكر ترامب أنّ "التضخم غير موجود على الإطلاق في بلادنا وبفضل الرسوم الجمركية نكسب الأموال ونبني مصانع جديدة ونؤمن استثمارات مهمة"، مضيفًا "بفضل الرسوم الجمركية نتلقى أموالا بمليارات الدولارات من الصين ودول أخرى كثيرة".

ورأى أنّ الرئيس الأميركي السابق جو بايدن "كان أسوأ رئيس في تاريخ البلاد ولا أعتقد أنه هو من كان يتخذ القرارات والانتخابات الرئاسية لعام 2020 تم تزويرها وسرقتها".

وأضاف "هناك دول اعتادت على استغلالنا ونهبنا لكن اليوم سيصبح الاقتصاد الأميركي أفضل بكثير".