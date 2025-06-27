عراقجي: إصرار غروسي على زيارة المواقع النووية التي قصفت لا معنى له وقد يكون ذا نية خبيثة أيضًا

أشار وزير الخارجية ال​إيران​ي ​عباس عراقجي​، في تصريح، إلى أنّ "البرلمان الإيراني صوّت لصالح وقف التعاون مع ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​ (IAEA) حتى يتم ضمان سلامة وأمن أنشطتنا النووية"، وذلك بعد الحرب الإسرائيلية على إيران ومشاركة أميركا في ضرب منشآت نطنز وفوردو وأصفهان واتهام طهران للوكالة بالتورّط في الهجمات.

وأوضح عراقجي أنّ "هذا القرار يأتي نتيجة مباشرة للدور المؤسف الذي لعبه مدير الوكالةرافائيل غروسيفي التعتيم على حقيقة أن الوكالة كانت قد أغلقت جميع القضايا السابقة منذ أكثر من عقد من الزمن. ومن خلال هذا التصرف الضار، ساهم بشكل مباشر في تبني مجلس محافظي الوكالة قرارًا ذا دوافع سياسية ضد إيران، بالإضافة إلى تسهيل القصف غير القانوني من قبل إسرائيل والولايات المتحدة على المواقع النووية الإيرانية".

ولفت إلى أنّ "في خيانة لمسؤولياته، فشلرافائيل غروسيأيضًا في إدانة هذه الانتهاكات الصارخة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولنظامها الأساسي"، مضيفًا "الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام يتحملان كامل المسؤولية عن هذا الوضع المشين. وإن إصراررافائيل غروسيعلى زيارة المواقع التي تم قصفها بذريعة الضمانات لا معنى له، وقد يكون ذا نية خبيثة أيضًا".

وشدد عراقجي على أنّ "إيران تؤكّد أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ أي خطوات دفاعًا عن مصالحها وشعبها وسيادتها".