اشارت وكالة "بلومبرغ"، الى ان "​وزير الطاقة الأميركي​ يتجنب تأييد حملة الضغط الأقصى على إيران ويركز على التطلع إلى اتفاق سلام". ونقلت الوكالة عن وزير الطاقة الأميركي، اننا "لا نبحث سياسة الضغط الأقصى على إيران والإدارة تسعى لتعميم التجارة لا الصراع".

كانت هذه تفاصيل خبر بلومبرغ عن وزير الطاقة الأميركي: لا نبحث سياسة الضغط الأقصى على إيران والإدارة تسعى لتعميم التجارة لا الصراع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.