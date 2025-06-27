المحكمة المركزية الإسرائيلية رفضت مجددًا طلب نتانياهو تأجيل محاكمته بتهم الفساد

أفادت القناة 12 ال​إسرائيل​ية، بأنّ "المحكمة المركزية الإسرائيلية رفضت مجددًا طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ تأجيل محاكمته بتهم الفساد وستنعقد الاثنين المقبل".

وكان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قد أبدى استياءه من محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، داعيا إلى إلغاء هذه المحاكمة.

ويحاكم نتانياهو بتهم فساد، وتأجلت محاكمته مرات عدة منذ بدأت في 2020، إذ طلب محامو رئيس الوزراء الإسرائيلي تأجيلها بسبب الحرب في ​غزة​، ولاحقا بسبب الحرب على ​لبنان​.

وفي إحدى القضايا، يواجه نتانياهو وزوجته سارة تهما بقبول هدايا فاخرة، مثل سيجار ومجوهرات وشمبانيا، تزيد قيمتها على 260 ألف دولار، من أثرياء مقابل خدمات سياسية.

كما يلاحق نتانياهو في قضيتين أخريين بتهمة السعي للحصول على تغطية إعلامية أكثر إيجابية في وسيلتين إعلاميتين إسرائيليتين.