كاتس: أمرت الجيش بإعداد خطّة تجاه إيران تشمل الحفاظ على التفوق الجوي ومنع التقدم النووي وانتاج الصواريخ

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي ​يسرائيل كاتس​، "أنني أصدرت تعليماتي للجيش بإعداد خطّة تجاه ​إيران​ تشمل الحفاظ على التفوق الجوي ومنع التقدم النووي وإنتاج الصواريخ والرد على إيران لدعمها الأنشطة ضد إسرائيل".

وقال "سنعمل بانتظام لإحباط هذه التهديدات"، مشيرًا إلى أنّ الحرب الإسرائيلية الأخيرة "لم تكن سوى مقدمة لسياسة إسرائيلية جديدة بعد 7 تشرين الأول 2023"، وقال: "ستنتهي الحصانة".

ويأتي ذلك بعد أيام من وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل الذي جاء بعد أن استمرت الحرب 12 يومًا، في وقت تؤكد فيه القوات المسلحة الإيرانية أنها سترد بقوة على أي خرق إسرائيلي لوقف إطلاق النار.