وزير العمل بعد إقرار رفع الحد الادنى للأجور: سيكون هناك رفع للتعويضات العائلية مع المدارس الأسبوع المقبل

أشار وزير العمل ​محمد حيدر​، في تصريح بعد جلسة مجلس الوزراء، إلى أنّه "كما وعدنا كل اللبنانيين أُقرّ اليوم مرسوم رفع الحد الادنى للأجور ليصبح 28,000,000 ابتداء من الشهر الذي يلي صدوره في الجريدة الرسمية، ليصبح ساري المفعول ابتداء من آخر الشهر المقبل، وأيضًا رفع الحد الأقصى للكسب للضمان ولفرع المرض والامومة من 90,000,000 ليرة تقريبا 120,000,000 ليرة وهذا الامر يهم مداخيل الجديدة الضمان كي يصبح باستطاعته التغطية بشكل اكبر".

ولفت إلى "أننا سنستمر بالعمل، وفي الأسبوع المقبل سيكون هناك رفع التعويضات العائلية مع المدارس"، موضحًا أنّه "ابتداء من الأسبوع المقبل سيرسل إلى مجلس شورى الدولة لكي يقر وسيكون هناك قراران بالنسبة للمدارس، عن الأعوام 2024 و2025 و2026 لكي لا يحصل التأخير الذي حصل هذه المرة، وفي نفس الوقت نحن انتهينا مع مجلس شورى الدولة القرارات التنظيمية بالنسبة الى مجلس إدارة الضمان، ونأمل خلال الجلسة المقبلة أن يكون مشروع المرسوم بداية لتعيين مجلس إدارة جديد للضمان".

وأضاف حيدر "لقد انهينا كل الخطوات وسيكون هناك عشرة أعضاء للمجلس الجديدي، وخلال الشهر المقبل نأمل ان يشكل مجلس جديد للضمان وهذا يساعد على إقرار بداية نظام التقاعد الجديد الذي صدر في تشرين الثاني من العام 2023، ما يساعد على الانتقال الى ونظام التقاعد الجديد وتعويضات نهاية الخدمة لتامينها بطريقة حديثة".