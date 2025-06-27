نقلت وكالة "فارس" عن مصادر إيرانية، أن "لا صحة لمزاعم دخول عناصر الموساد إلى موقع فوردو النووي بعد الهجوم عليه"، لافتةً الى أن "مزاعم دخول الموساد إلى فوردو كذبة أمنية نظرا لمستوى الحماية المشددة بالمنشأة".
وشددت المصادرعلى أن "مزاعم دخول الموساد إلى فوردو محاولة لتضخيم قوة العدو واستكمال لحربه الإعلامية".
وكان قد قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه "كان لدى إسرائيل أشخاص في منشأة فوردو بعد ضربها وهي ستصدر تقريرًا يؤكد تدميرها بالكامل".
كانت هذه تفاصيل خبر "فارس" عن مصادر إيرانية: لا صحة لمزاعم دخول عناصر الموساد إلى موقع فوردو النووي بعد الهجوم عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.