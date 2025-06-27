أفادت قناة "الحدث" السعودية، عن تعرّض طاقم القناة في مدينة غزة لقصف إسرائيلي، مشيرة إلى أنّ "مراسل الحدث في غزة لإصابة طفيفة بعد استهداف إسرائيلي".
ولفتت إلى "تدمير كافة معدات قناة الحدث بالغارة الإسرائيلية"، موضحة أنّ "البنايات السكنية الموجودة في المنطقة كانت مليئة بالسكان والمنطقة التي استهدفتها الغارة الإسرائيلية بغزة هي من المناطق التي تقول إسرائيل إنها آمنة".
ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وارتكاب المجازر بشكل يومي بحق الفلسطينيين، وسط دعوات دولية لوقف إطلاق النار في القطاع المحاصر.
كانت هذه تفاصيل خبر قناة "الحدث" السعودية: تعرّض طاقم القناة لغارة إسرائيلية بمنطقة مليئة بالسكان في مدينة غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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