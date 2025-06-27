السجن 40 عاما لـ"مهاجم سيف ساموراي" في بريطانيا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: حكم قاض بريطاني على رجل بالسجن 40 عامًا على الأقل بتهمة قتل الطالب دانيال أنجورين خلال مذبحة استمرت 20 دقيقة في شرق لندن.

طعن ماركوس أردويني مونزو، 37 عامًا، الطالب دانيال حتى الموت بسيف ساموراي بعد دقائق من مغادرة الصبي البالغ من العمر 14 عامًا منزله في منطقة هينو في شرق لندن في 30 أبريل من العام الماضي.

وفي جلسة نطق بالحكم متلفزة، حكم القاضي بيناثان على أردويني مونزو بالسجن مدى الحياة، بحد أدنى 40 عامًا، بتهمة القتل والاعتداء على ثلاثة أشخاص آخرين من العامة وضابطي شرطة.

أسوأ كابوس

وفي وقت سابق، أدان والد دانيال، إبينيزار أنجورين، أفعال أردويني مونزو "الشنيعة" ووصف فقدان ابنه بأنه "أسوأ كابوس له".

وفي وقت سابق، استمعت المحكمة إلى كيف قتل أردويني مونزو قطته الأليفة "ويزارد" وسلخها قبل أن يندفع بعنف للقتل في منطقة هينو.

كما صدم سيارته دوناتو إيولي الذي فر هارباً وهو يصرخ بينما خرج أردويني مونزو من السيارة وهاجمه بسيف. ثم هاجم أردويني مونزو دانيال من الخلف، مسبباً إصابات في الرقبة لا تُطاق.

وعندما حاولت الشرطية ياسمين ميشم-ويتفيلد احتجاز أردويني مونزو، ضربها مراراً وتكراراً بضربات "وحشية"، مسبباً إصابات بالغة.

واقتحم المجرم منزل هنري دي لوس ريوس بولانيا وسيندي أرياس، اللذين كانا نائمين مع طفلهما الصغير في الجوار.

وكان المفتش مولوي كامبل حاصر أردويني مونزو في موقف سيارات وركض إلى الداخل رافعا عصاه، لكنه أصيب بجرح في يده.

في النهاية، احتجز الضباط سائق التوصيل الذي أصيب بذهان نتيجة تعاطيه القنب.

العاب الجوع

بعد ذلك، أردويني مونزو، الذي شاهد محتوى يمينياً متطرفاً ومعادياً للنساء على شبّه أردويني مونزو الأحداث بفيلم "ألعاب الجوع" الهوليوودي، وادّعى امتلاكه شخصية بديلة لـ"قاتل محترف".

وأدانت هيئة المحلفين في محاكمته بمحكمة أولد بيلي أردويني مونزو بقتل دانيال، ومحاولة قتل إيولي وأرياس وميشيم ويتفيلد.

كما أُدين بإصابة دي لوس ريوس بولانيا وكامبل عمدًا.

وأُدين بالسطو المشدد وحيازة أداة حادة أو حادة. واعترف بحيازة سيف الساموراي الذي استُخدم في قتل دانيال، وسيف كاتانا عُثر عليه في شاحنته.