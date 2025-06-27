شكرا لقرائتكم خبر عن باحث: الإخوان فشلوا فى تشويه صورة الدولة بفضل وعى الشعب المصري والان مع تفاصيل الخبر

أكد هشام النجار، الباحث المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية، أن جماعة الإخوان الإرهابية تواصل بث الشائعات والأكاذيب حول الأوضاع الداخلية في مصر، بهدف ضرب الاستقرار السياسي والأمني، إلا أن وعي المواطن المصري كان دائمًا هو الحصن الأول ضد هذه المخططات.

وقال" النجار"، إن الجماعة حاولت في الآونة الأخيرة استغلال الظروف الاقتصادية العالمية ومحاولة تصويرها على أنها أزمة محلية ناتجة عن سياسات الدولة، في حين أنها أزمة عالمية طالت معظم دول العالم. وأضاف أن ماكينة الإخوان الإعلامية تعتمد على التضليل والتكرار المكثف.

وأشار الباحث إلى أن أساليب الجماعة في تشويه الدولة تطورت مع تطور وسائل الإعلام، فانتقلت من الرسائل المباشرة إلى تزييف الأخبار ونشر صور ومقاطع فيديو قديمة أو مفبركة، مع تعليقات خادعة لجعل المواطن في حالة ارتباك وشك دائم.

وأكد أن المؤسسات المصرية، خاصة الإعلام الوطني، نجحت في كشف الكثير من هذه الأكاذيب، في زيادة وعي المواطنين بخطورة تداول الشائعات.

واختتم النجار بالتأكيد على ضرورة استمرار الحملات التوعوية والتثقيفية، خاصة في المدارس والجامعات ومن خلال الإعلام الجديد، لبناء وعي وطني قادر على التصدي لحملات الهدم المعنوي التي تشنها الجماعة الإرهابية.