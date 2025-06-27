شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نشاط رئيس الوزراء فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 21 إلى 27 يونيو ٢٠٢٥، والتي شملت لقاءات واجتماعات.. ومتابعات للملفات الحيوية.

- الدولة تتحرك لتأمين احتياجاتها من الغاز.. وتشغيل 3 سفن تغييز مطلع يوليو المقبل

- خطة حكومية لدعم صناعة السكر وتنمية الصناعات المرتبطة بها

- ضمن تعاون مع "برجيل القابضة".. زيادة أسرّة زرع النخاع لـ 100 سرير بنهاية 2025 لإنهاء قوائم الانتظار

- شراكة بين "أكسفورد" و"500500" لتصنيع خلايا CAR-T ونقل تكنولوجيا علاج السرطان إلى مصر



نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 21 إلى 27 يونيو ٢٠٢٥، والتي شملت لقاءات واجتماعات.. ومتابعات للملفات الحيوية

وتضمنت الأنشطة، تفقد رئيس الوزراء استعدادات البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي بمنطقة السخنة، حيث أشار سيادته إلى أن الحكومة تتحرك لتأمين احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي، من خلال دعم البنية التحتية لاستقبال الغاز المسال المستورد، مؤكدًا أنه من المستهدف أن يكون لدى مصر٣ سفن للتغييز هذا العام، اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل، مع العمل على وجود سفينة تغييز رابعة احتياطيًا.

كما ترأس سيادته اجتماع "لجنة الأزمات" لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الإسرائيلية، مؤكدًا متابعة تطور مجريات العمليات العسكرية، مع رصد أسعار المنتجات البترولية، والسلع الاستراتيجية الأخرى ومتابعة موقف توافر مختلف السلع.

وشملت الأنشطة، اجتماع رئيس الوزراء مع رئيس مؤسسة "برجيل القابضة" لاستعراض أوجه التعاون الممكنة في مجال زرع النخاع، وتمت الإشارة إلى أن التعاون مع المؤسسة سيسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للقضاء على قوائم انتظار مرضى زرع النخاع، كما سيتم زيادة عدد أسرة زرع النخاع بمستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة من 44 سريرًا إلى 100 سرير بنهاية عام 2025.

وتضمنت الأنشطة، عقد رئيس الوزراء اجتماع لبحث واستعراض فرص وتحديات صناعة السكر في مصر، حيث وجه سيادته الوزراء المعنيين بعقد اجتماع مع المصنعين للتوافق على خطة عمل محددة، تسهم في تحقيق أهداف الدولة في هذه الصناعة الهامة، وخلال الاجتماع تم استعراض استراتيجية الدولة لنمو صناعة السكر، وسبل دعمها، فضلًا عن تنمية مُختلف الصناعات المرتبطة بها.

كما عقد سيادته اجتماعًا لاستعراض ومتابعة النتائج الخاصة بالتعاون بين جامعة أكسفورد ومستشفى 500500 لتطوير العلاج الجيني للسرطان، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يأتي كمبادرة بحثية لإقامة مركز تميز بحثي، بهدف تنفيذ البنية التحتية اللازمة لتصنيع خلايا CAR-T لعلاج اللوكيميا والليمفوما، وتوفيرعلاجات قليلة التكلفة عبر نقل التكنولوجيا إلى مصر.