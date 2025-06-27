شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "محلية النواب" يتفقد مشروع مترو أبو قير بالإسكندرية بتكلفة 18 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مشروع مترو أبو قير بمحافظة الإسكندرية، بمشاركة الفريق أحمد خالد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك في إطار زيارة اللجنة الميدانية في المحافظة.

ويتم تنفيذ مشروع مترو أبوقير، الهيئة القومية للأنفاق، بتكلفة 17 مليارا و910 ملايين جنيه، وشهد الوفد البرلماني، عرض عن مراحل تنفيذ المشروع، الذي وصلت فيه نسبة التنفيذ، إلى 30%.

ويبدأ مشروع المترو الجديد من محطة أبو قير، وصولا إلى محطة مصر، بواقع 20 محطة وبطول 21 كيلو و700 متر.

وأوضح المسئولون عن تنفيذ المشروع، أنه يتم على جزئين، بعض المحطات "علوي" وبعضها على الأرض، كما أشاروا إلى تحديات وقف قطار أبو قير القديم، إلا أنه بالتنسيق بين وزارة النقل ومحافظة الإسكندرية تم التغلب على المشكلة، بتوفير أتوبيسات بديلة.

وأكدوا أنه بالتعاون مع أحياء الإسكندرية تم التغلب كذلك على مشكلة التعرف على مسارات المرافق لمنع حدوث أي مشكلات، فضلا عن إنهاء مشكلات المزلقانات والتي تم توسعتها، وكذلك فتحات مرور المشاة على طول خط قطار أبو قير، من خلال تقنينها بواقع فتحة كل 200 متر بدلا من 100 متر.

وردا على سؤال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حول وجود نزع ملكية في خط سير المترو الجديد، أكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أنه تم إزالة عدد من المحال، وجميعها كانت تعديات وبشكل غير شرعي.

وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أهمية دراسة استبدال مكان ورشة الإصلاح المزمع إقامتها في أرض شركة النحاس بجوار منطقة كفر عبده، نظرا للقيمة السوقية لهذه الأرض التي يمكن استخدامها في مشروعات بديلة مثل الغرف الفندقية لخدمة الإسكندرية.

واقترح السجيني، أن يتم اختيار مكان آخر لإقامة الورشة، حفاظا على قيمة الأرض واستغلالها في مشروعات بديلة.

كما تفقد الوفد البرلماني، جراج سيارات النقل العام، التابع للهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، حيث تم تشغيل عدد من الخطوط بديل قطار أبو قير، الذي توقف نظرا لإقامة المشروع الجديد.

وشدد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، على أهمية الإحلال التدريجي للأتوبيسات القديمة، من خلال شركة النصر للسيارات، في ضوء خطة الدولة للاستفادة من المنتج المحلي وتقليل الاستيراد من الخارج.

يرأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، ويضم الوفد كلا من: النائب محمد الحسيني، النائب محمد وفيق عزت، وكيلي اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، والنواب محسن أبو سمنة محمد رجب، ريهام عبد النبي، وسناء السعيد، أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى عمرو أحمد فؤاد، ومحمد صبحي، من أمانة اللجنة.

كما يرافق اللجنة خلال الزيارة، الدكتور أيمن الجمل، مدير عام الاتصال السياسى والشئون البرلمانية بوزارة التنمية المحلية، وعمرو طلبة، ممثل وزارة الإسكان.



