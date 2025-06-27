شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة هند رشاد: ثورة 30 يونيو كانت تعبيرا صادقا عن حب الوطن والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب أن ثورة 30 يونيو كانت علامة فارقة في مسيرة وطننا، حيث عبر المصريون فيها عن رفضهم لكل أشكال الظلم والاضطراب، ورفعوا شعار استعادة الأمن والاستقرار كحق أصيل لكل مواطن، فهذه الثورة كانت تعبيراً صادقاً عن حب الوطن ورغبة الشعب في بناء مستقبل أفضل يضمن حياة كريمة لكل أبنائه.

وأضافت النائبة هند رشاد في تصريحات صحفية أن أهمية هذه الثورة تتجسد في قدرتها على توحيد الصف الوطني، وتعزيز اللحمة الاجتماعية، وهو ما أسس لبيئة مناسبة لتحقيق الإنجازات التنموية التي نراها اليوم في مختلف القطاعات، مؤكدة على إن مسيرة الإصلاح التي تبنتها القيادة السياسية بعد الثورة، تمثل خطوة حاسمة نحو بناء مصر الحديثة التي تستحقها أجيالنا القادمة.

وقالت النائبة هند رشاد:"في ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، أتقدم بأسمى آيات الفخر والاعتزاز لشعب مصر العظيم، الذي أثبت أن إرادته هي القوة الحقيقية التي تصنع التغيير وتعيد للأوطان مجدها وعزتها".

وفي هذا السياق، شددت على ضرورة الاصطفاف الوطني الكامل خلف القيادة السياسية، التي تعمل بكل جد وإخلاص على تحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. إن دعم الشعب لهذه القيادة هو الضمان الحقيقي لاستكمال مسيرة التنمية والنهضة.

وفى ختام تصريحها تقدمت النائبة هند رشاد بتحية تقدير وإجلال لكل الشهداء الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حماية الوطن، ولكل من شارك في صناعة هذا النصر العظيم، داعية أبناء مصر إلى مواصلة العمل والجهد، للحفاظ على مكتسبات الثورة، وتعزيز قيم الوحدة والتضامن الوطني.