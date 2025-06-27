شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تحتفل بمرور عام على التعاون بين المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والمؤسسة وشركة روش مصر والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت مؤسسة حياة كريمة، بمرور عام على التعاون بين المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والمؤسسة وشركة روش مصر.

وأكدت المؤسسة أنه تم تنفيذ العديد من الفعاليات فى العديد من المحافظات للتوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدى للسيدات والفتيات فوق سن 18 عاما، كذلك المجال التوعوى والتدريب للكوادر الطبية وكذلك المتطوعين.

وتستمر الشراكة فى التوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدى فى العديد من الفعاليات التى ستجوب جميع المحافظات فى الفترة القادمة.



على هامش اللقاء



على هامش اللقاء