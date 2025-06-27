شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة طبية مجانية لجمعية رعاية مرضى الكبد عضو التحالف الوطنى فى الدواخلية بالغربية لخدمة أهالي القرية والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت اليوم الجمعة قافلة طبية مجانية بقرية الدواخلية بمحافظة الغربية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها جمعية رعاية مرضى الكبد المصري بالدقهلية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بهدف تعزيز الخدمات الصحية في القرى الأكثر احتياجًا.

وشملت القافلة توفير جميع التحاليل والأشعات الطبية اللازمة، إلى جانب صرف العلاج مجانًا، في خطوة تعكس التزام الجمعية برفع مستوى الرعاية الصحية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من القوافل الطبية التي تنفذها مؤسسات التحالف الوطني في مختلف المحافظات، تعزيزًا لدور المجتمع المدني في دعم جهود الدولة لتحقيق العدالة الصحية والاجتماعية.