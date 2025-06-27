شكرا لقرائتكم خبر عن طارق البشبيشي: الإخوان يستخدمون الشائعات كسلاح استراتيجى لضرب تماسك الدولة والان مع تفاصيل الخبر

قال طارق البشبيشي، الخبير في شئون الحركات الإرهابية، إن جماعة الإخوان الإرهابية تعتبر بث الشائعات والأكاذيب جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها لهدم الدولة المصرية، مؤكدًا أن تلك الجماعة لا تتوقف عن استخدام الأكاذيب لتأليب الرأي العام وتخريب الوعي الجمعي.

وأوضح البشبيشي أن الشائعات التي تطلقها الجماعة تغطي كل مناحي الحياة في مصر، من الاقتصاد إلى الصحة والتعليم، وحتى الرياضة، بهدف خلق بيئة من الإحباط العام، وإظهار الدولة في صورة الضعف والتراجع، وهو ما يخدم مصالح التنظيمات المعادية في الخارج.

وأشار إلى أن مواجهة هذه الأكاذيب تتطلب جهدًا مزدوجًا من الدولة والمجتمع، حيث يجب أن تستمر المؤسسات الرسمية في إصدار بيانات سريعة ودقيقة تفند الادعاءات، بالتوازي مع دور المواطن الذي يجب أن يتوقف عن إعادة نشر الأخبار غير الموثقة، وأن يتحلى بالمسؤولية الوطنية في التعامل مع المعلومات.

وأضاف الخبير في شئون الجماعات الإرهابية أن وعي المصريين خلال السنوات الأخيرة أثبت أنه أقوى من حملات التشويه، خاصة بعدما تكررت كذبات الجماعة وانكشفت أمام الجميع، ما أفقدها المصداقية حتى بين بعض مؤيديها السابقين.

واختتم البشبيشي بأن مواجهة شائعات الإخوان يجب أن تظل أولوية وطنية في ظل تصاعد الحروب المعنوية والمعلوماتية، مشددًا على أهمية تعزيز الإعلام التفاعلي الذي يرد على الأكاذيب بالدلائل والشفافية.