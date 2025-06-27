شكرا لقرائتكم خبر عن مرسال عضو التحالف الوطنى تدعم مستشفى أحمد ماهر التعليمي وتنظم قافلة طبية بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

قدمت مؤسسة مرسال، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، دعمًا بأجهزة ومستلزمات طبية لمستشفى أحمد ماهر التعليمي بالقاهرة، في إطار جهودها لتعزيز التعاون مع المستشفيات الحكومية. كما نظمت المؤسسة قافلة طبية في قرية البياضية بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، بالتعاون مع مؤسسة زواد لتنمية المجتمع.

أكدت هبة راشد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مرسال، أن المؤسسة تعمل على تعزيز التعاون مع المستشفيات الحكومية من خلال توفير أجهزة طبية، مستلزمات، وأدوية. وأضافت أن قوافل مرسال الطبية تهدف إلى تقديم خدمات طبية متميزة للفئات الأولى بالرعاية في المحافظات، مع تعزيز الدور المجتمعي ليشمل المناطق الأكثر احتياجًا صحيًا واجتماعيًا.

وأوضح إبراهيم عبد اللاه، منسق القوافل الطبية بمؤسسة مرسال، أن المؤسسة تواصل دعم المستشفيات الحكومية بالمحافظات بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل مستمر. وأشار إلى أن مستشفى أحمد ماهر التعليمي تلقى هذا الأسبوع دعمًا بأجهزة طبية تشمل أجهزة قياس ضغط ورسم قلب، مراتب هوائية، وفلوميتر، بقيمة 367,500 جنيه، موجهة لقسم الرعاية المركزة.

وأضاف عبد اللاه أن قافلة طبية نُظمت في قرية البياضية بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، استفاد منها 160 مريضًا، وشملت التخصصات (نساء- باطنة- عظام- أطفال - معمل تحاليل)، وأشار إلى إجراء 338 كشفًا طبيًا، مؤكدًا سعي المؤسسة لتنظيم المزيد من القوافل لتوسيع قاعدة المستفيدين.

وأعربت مستشفى أحمد ماهر التعليمي عن شكرها لمؤسسة مرسال على دعمها المستمر للفئات الأولى بالرعاية من خلال توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية، مما يعزز تقديم الخدمات الطبية لغير القادرين.

وجاءت القافلة الطبية بالشرقية ضمن مبادرة "إيد واحدة" بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لدعم الفئات الأولى بالرعاية، مما يعكس التزام مرسال بالوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا وتوسيع قاعدة المستفيدين.





قافلة طبية بالشرقية



قافلة طبية بالشرقية



قافلة طبية بالشرقية