شكرا لقرائتكم خبر عن أسلحة الجماعة الإرهابية لاختطاف الدولة خلال عام من حكمها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

منذ تأسيسها، سعت جماعة الإخوان المسلمين إلى الوصول للسلطة، لكن ذروتها جاءت خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 وما تلاها من اضطرابات، حيث استخدمت الجماعة سلسلة من "الأسلحة غير التقليدية" للسيطرة على الحكم في مصر، بدءًا من تحريك الشارع وتأليب الرأي العام، مرورًا بتوظيف الدين سياسيًا، وصولًا إلى الإرهاب وبث الشائعات.

أولًا: تأليب الرأي العام وتهريب المساجين (2011)

مع انطلاق ثورة يناير، استغلت الجماعة حالة الغضب الشعبي لتوسيع نفوذها، وشاركت في تصعيد الشارع ضد الدولة. وكانت البداية من تهريب قياداتها من السجون، وعلى رأسهم محمد مرسي، في واحدة من أكبر الجرائم المنظمة، والتي تمت بتنسيق مع عناصر خارجية، هذا المشهد مثّل ضربة مباشرة لمؤسسات الدولة الأمنية والقضائية.

ثانيًا: سلاح الدين وتوظيفه للسيطرة على العقول

بمجرد وصولهم للسلطة، استخدموا الخطاب الديني لتكريس الولاء للجماعة لا للوطن. فتمّ الترويج لأن مرسي "رئيس مؤيد من الله"، وتم استخدام المنابر والمساجد لتوجيه الرأي العام، وتكفير المعارضين، وتصوير خصومهم السياسيين كأعداء للإسلام.

ثالثًا: الإرهاب بعد ثورة 30 يونيو

بعد الإطاحة بحكم الإخوان في ثورة 30 يونيو 2013، انتقلوا لاستخدام سلاح العنف والإرهاب، من تفجيرات الكنائس ومراكز الشرطة، إلى اغتيال ضباط الجيش والشرطة، وخلق بؤر إرهابية في سيناء. ورغم محاولات نفيهم المسؤولية، إلا أن التحقيقات والاعترافات أثبتت تورطهم بشكل مباشر أو غير مباشر في دعم وتمويل الجماعات المسلحة.

رابعًا: سلاح الشائعات والأكاذيب الإعلامية

مع تراجع قوتهم التنظيمية في الداخل، لجأت الجماعة إلى الحرب الإعلامية، مستخدمة قنواتها لبث الأكاذيب والتشكيك في مؤسسات الدولة، ونشر الشائعات لإثارة الفتنة، خاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية أو الأمنية، بهدف زعزعة الاستقرار.

لم تكن معركة جماعة الإخوان من أجل الحكم معركة سياسية مشروعة، بل استخدموا كل ما يمكن لتخريب الدولة من الداخل: الفوضى، الدين، السلاح، والشائعات. لكن وعي الشعب المصري ومؤسساته أسقط هذا المشروع، وحافظ على هوية الدولة الوطنية في وجه جماعة لا تؤمن بالوطن، بل بالتنظيم.