جريح في إشكال عائلي عند مفترق بلدة عابا

وقع صباح اليوم إشكال عند مفترق بلدة عابا بين المدعو ح.ع. وابن عمه س.ع، ما لبث أن تطوّر إلى ​إطلاق نار​ من بندقية صيد، أسفر عن إصابة الأخير بجروح استدعت نقله إلى المستشفى .

وقد فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها، وتعمل على ملاحقة الجاني لتوقيفه. وتشير المعطيات الأولية إلى أن خلفيات الإشكال تعود لأسباب عائلية.