جريح في إشكال عائلي عند مفترق بلدة عابا

وقع صباح اليوم إشكال عند مفترق بلدة عابا بين المدعو ح.ع. وابن عمه س.ع، ما لبث أن تطوّر إلى إطلاق نار من بندقية صيد، أسفر عن إصابة الأخير بجروح استدعت نقله إلى المستشفى .
وقد فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها، وتعمل على ملاحقة الجاني لتوقيفه. وتشير المعطيات الأولية إلى أن خلفيات الإشكال تعود لأسباب عائلية.
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