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جريح في إشكال عائلي عند مفترق بلدة عابا

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جريح في إشكال عائلي عند مفترق بلدة عابا

وقع صباح اليوم إشكال عند مفترق بلدة عابا بين المدعو ح.ع. وابن عمه س.ع، ما لبث أن تطوّر إلى ​إطلاق نار​ من بندقية صيد، أسفر عن إصابة الأخير بجروح استدعت نقله إلى المستشفى .

وقد فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها، وتعمل على ملاحقة الجاني لتوقيفه. وتشير المعطيات الأولية إلى أن خلفيات الإشكال تعود لأسباب عائلية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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