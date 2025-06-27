حزب الله معزيا بمسؤول ملف فلسطين في الحرس الثوري: سخّر طاقاته وإمكاناته لخدمة المقاومة الفلسطينية

تقدّم ​حزب الله​ في بيان "بأحرّ التعازي وأسمى آيات المباركة إلى قائد الثورة الإسلامية في ايران السيد علي الخامنئي، وإلى حرس الثورة الإسلامية، والشعب الإيراني، بالقائد اللواء محمد سعيد إيزدي (الحاج رمضان)، مسؤول ملف فلسطين والقدس في المنطقة، معتبرًا أن "شهادته هي وسام فخر لطريق القدس وفلسطين، وبشارة نصر بإذن الله".

وأكد الحزب في بيان أن اللواء إيزدي كان "رايةً خفاقةً لفلسطين والقدس"، حيث عاش لعقود بين أبناء المقاومة "مجاهدًا وداعمًا ومطورًا"، وسخّر طاقاته وإمكاناته لخدمة ​المقاومة الفلسطينية​، وتمكّن من تحقيق "نهضة كبيرة وتقدّم نوعي في أساليب عمل المقاومة، وفي إمكاناتها وتصنيعها وخططها".

وأضاف الحزب في بيانه أن "إيزدي كان مثالًا للحركة الدؤوبة التي لا تهدأ، وقد أنشأ شبكة تواصل فعالة ومؤثرة من خلال علاقاته الواسعة مع مختلف الحركات والجهات المقاومة في المنطقة، وعقد العديد من اللقاءات الاستراتيجية بهدف "تبادل الخبرات وتكريسها في خدمة قضية فلسطين وتحريرها".