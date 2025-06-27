أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن"غارة العدو الإسرائيلي على شقة في النبطية أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطنة وارتفع عدد الجرحى إلى ثلاثة عشر".
وفي تحديث لحصيلة سلسلة الغارات التي شنها العدو الإسرائيلي في وقت سابق على جنوب لبنان، فقد أدت إلى إصابة سبعة مواطنين بجروح".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة في تحديث لحصيلة العدوان على الجنوب: شهيدة و 20 جريحا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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