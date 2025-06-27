وزارة الصحة في تحديث لحصيلة العدوان على الجنوب: شهيدة و 20 جريحا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن"غارة العدو ال​إسرائيل​ي على شقة في النبطية أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطنة وارتفع عدد الجرحى إلى ثلاثة عشر".

وفي تحديث لحصيلة سلسلة الغارات التي شنها العدو الإسرائيلي في وقت سابق على جنوب لبنان، فقد أدت إلى إصابة سبعة مواطنين بجروح".