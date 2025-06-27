الجيش الاسرائيلي زعم أنه لم يستهدف أي مبنى مدني: المبنى الذي تعرض للأضرار أصيب بقذيفة كانت مخزنة داخل موقع حزب الله

زعم المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ أفيخاي أدرعي أن الغارات التي شنها الجيش الاسرائيلي صباح اليوم في جنوب لبنان استهدفت مواقع لحزب الله لاستخدامها في إدارة النيران والحماية. وأكد أن الجيش لم يستهدف أي مبنى مدني، زاعمًا أن المبنى الذي تعرض للأضرار أصيب بقذيفة صاروخية كانت مخزنة داخل موقع حزب الله وانطلقت وانفجرت نتيجة الغارة.

واعتبر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية ما يجري داخل أراضيها بسبب عدم مصادرة أسلحة حزب الله الثقيلة وقذائقه الصاروخية، مؤكدا ان "الجيش الاسرائيلي سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل".