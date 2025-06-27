هبوط اضطراري في القاهرة.. وفاة قائد طائرة سعودية أثناء رحلة من جدة إلى لندن

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: شهد مطار القاهرة الدولي، مساء أمس، هبوطاً اضطرارياً لطائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، كانت في طريقها من جدة إلى العاصمة البريطانية لندن، وذلك بعد تعرض مدير المقصورة لأزمة قلبية مفاجئة أدت إلى وفاته أثناء الرحلة، بحسب ما أفادت به مصادر ملاحية وأمنية مصرية.

وأوضحت المصادر أن برج المراقبة في مطار القاهرة تلقى استغاثة عاجلة من قائد الطائرة، طالباً الإذن بالهبوط نظراً لحالة طبية حرجة على متن الرحلة. وعلى الفور، تم تجهيز مدرج الطوارئ وفرق الإسعاف، وتمكّن الطاقم من تنفيذ هبوط آمن في المطار المصري.

وفي بيان رسمي نشرته الخطوط الجوية السعودية عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أكدت وفاة مدير المقصورة محسن بن سعيد الزهراني، مشيرة إلى أنه "تعرض لعارض صحي مفاجئ خلال تأدية مهامه على متن الطائرة". وقدمت الشركة تعازيها لأسرة الفقيد، داعية له بالرحمة والمغفرة.

وفور الهبوط، صعد فريق طبي متخصص إلى الطائرة لإجراء الفحص اللازم، ليتم تأكيد الوفاة قبل الوصول. وتم نقل جثمان الزهراني إلى أحد المستشفيات القريبة، بينما باشرت النيابة العامة المصرية تحقيقاتها للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادثة.

وتمكنت الطائرة من استئناف رحلتها إلى لندن بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية والطبية، فيما لم تُدلِ الجهات المعنية بمزيد من التفاصيل حول الظروف الدقيقة التي سبقت الوفاة.

يُذكر أن هذه ليست الحادثة الأولى من نوعها هذا العام، فقد شهد مطار جدة الدولي في يونيو الماضي هبوطاً اضطرارياً لطائرة تابعة لشركة "سكاي فيجن" المصرية، بعد وفاة قائدها الكابتن حسن يوسف عدس نتيجة أزمة قلبية أثناء رحلة جوية بين القاهرة والطائف.

