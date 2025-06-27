ترمب: وقعنا اتفاقاً مع الصين ونتوقع آخر مع الهند.. قريباً

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، (الخميس) أن بلاده وقّعت اتفاقاً مع الصين يتعلق بالتجارة. ولم يذكر أي تفاصيل أخرى بشأن الصفقة التي تم إبرامها مع الصين.

وقال ترمب أيضاً إن الولايات المتحدة ستوقع اتفاقاً مع الهند خلال وقت قريب.

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي خلال فعالية في البيت الأبيض بهدف الضغط على الكونغرس من أجل الإسراع في إقرار مشروع قانون الإنفاق الحكومي قبل عطلة الرابع من يوليو في الولايات المتحدة. كانت الولايات المتحدة والصين توصلتا إلى إطار اتفاق تجاري بعد مفاوضات في العاصمة البريطانية لندن في وقت سابق من شهر يونيو.

من جانبه، وصف وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، تلك المفاوضات بأنها “أكملت بنود” اتفاق توصل إليه أكبر اقتصادين في العالم غس شهر مايو في مدينة جنيف السويسرية من أجل خفض الرسوم الجمركية المتبادلة.

وبدورها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن ترمب قد يمدد المواعيد النهائية التي فرضها بنفسه لتعليق الرسوم الجمركية المتبادلة على العديد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة والمتمثلة في يومي الثامن والتاسع من يوليو.

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