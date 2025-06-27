شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - EDITORS NOTE: Graphic content / A digger arrives to start removing rubble following an Israeli strike in the southern Gaza Strip, as battles between Israel and the Hamas movement continue for the sixth consecutive day on October 12, 2023. - Thousands of people, both Israeli and Palestinians have died since October 7, 2023, after Palestinian Hamas militants entered Israel in a surprise attack leading Israel to declare war on Hamas in the Gaza Strip enclave on October 8. (Photo by SAID KHATIB / AFP)
الخليج 365 - متابعات
استشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم, جراء استهدافهم من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق بشمال ووسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية, بأن فلسطينيًا استشهد وأصيب آخرون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة.
وأضافت أن 6 فلسطينيين من منتظري المساعدات أصيبوا بنيران الاحتلال الإسرائيلي، قرب مفترق الشهداء وسط قطاع غزة
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محمد يوسف
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