البيت الأبيض: تصريحات خامنئي غايتها “حفظ ماء الوجه”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اتهم البيت الأبيض علي خامنئي بمحاولة “حفظ ماء وجهه”، بعد أن قلل المرشد الإيراني من تأثير الضربات الأميركية على منشآت إيران النووية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، خلال إحاطة صحافية بعد أول ظهور لخامنئي منذ الضربات العسكرية الأمريكية: “شاهدنا فيديو آية الله، وعندما يكون لديك نظام شمولي، عليك أن تحافظ على ماء الوجه”.

وكان خامنئي، قال الخميس، إن الولايات المتحدة “لم تحقق أي إنجاز” في الضربات التي شنتها على إيران خلال الحرب بينها وبين إسرائيل. مؤكدا أن إيران وجهت “صفعة على وجه أمريكا”.

واعتبر خامنئي في تصريح متلفز، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان “بحاجة إلى القيام “باستعراض”، مشيرا إلى أن واشنطن بالغت في تصوير نتائج هجماتها على المنشآت النووية الإيرانية، وقال: “واشنطن “تضخّم” من أهمية هجماتها على منشآتنا النووية وقد وجهنا صفعة قوية لها”.

وأشار إلى أن بلاده أثبتت قدرتها على استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة، مشيراً إلى أن الهجوم على قاعدة “العديد” خلّف أضرارا بالغة.

وتابع: “أي استهداف لإيران سيقابل بتكرار استهداف القواعد الأمريكية”.

وقال خامنئي، إن “أي عدوان في المستقبل على إيران سيكون ثمنه فادحا”، مضيفاً أن القوات المسلحة الإيرانية “نجحت في اختراق الدفاعات الإسرائيلية المتعددة الطبقات، ووجهت ضربات إلى مناطق عسكرية وحضرية داخل إسرائيل”.

وأضاف المرشد الإيراني أن الضربات التي نفذتها إيران “دمرت القدرات العسكرية الإسرائيلية”، مؤكدا أن تل أبيب “لم تكن تتصور إمكانية تلقي مثل هذه الضربات القاسية من طهران”.

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