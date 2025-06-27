طقس مشمس مع ارتفاع الرطوبة وضباب مستمر على المرتفعات حتى بداية الأسبوع المقبل

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، مشمسا الى قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل و ارتفاعها على الساحل وفوق الجبال ، مع رطوبة مرتفعة و رياح ناشطة احيانا ويستمر تكون الضباب على المرتفعات مع رؤية سيئة.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة:
قليل الغيوم اجمالا، دون تعديل بدرجات الحرارة و نسبة رطوبة مرتفعة تزيد من الشعور بالحر ، مع رياح ناشطة وضباب على المرتفعات يؤدي احيانا الى رؤية سيئة.
السبت:
مشمس الى قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل و ارتفاعها على الساحل وفوق الجبال ، مع رطوبة مرتفعة و رياح ناشطة احيانا ويستمر تكون الضباب على المرتفعات مع رؤية سيئة.
الأحد:
مشمس الى قليل الغيوم وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة، من دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض فوق الجبال و في الداخل، مع رياح ناشطة احيانا و بقاء ظهور الضباب على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.
الإثنين:
قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الساحلية و الجبلية، مع رياح ناشطة واستمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات مع رؤية سيئة.
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