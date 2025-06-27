أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا أن الطيران الحربي الإسرائيلي يسجّل في هذه الأثناء تحليقًا مكثفًا فوق مناطق حاصبيا، العرقوب، ومزارع شبعا المحتلة، حيث ينفذ طلعات استكشافية تمتد حتى مرتفعات تلة الرادار المشرفة على بلدة شبعا.
ويتزامن هذا التحليق مع طلعات مماثلة فوق منطقة الجولان السوري المحتل، لا سيما المرتفعات المطلة على حاصبيا ومزارع شبعا والعرقوب، وصولًا إلى مرتفعات جبل برغز وعرمتى وإقليم التفاح، وامتدادًا حتى مرتفعات جبل حرمون، أعلى قمم جبل الشيخ، المشرفة على راشيا الوادي والمناطق المحتلة في الجهة المقابلة.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق حاصبيا ومزارع شبعا بالتزامن مع طلعات في الجولان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.