النشرة: تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق حاصبيا ومزارع شبعا بالتزامن مع طلعات في الجولان

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا أن الطيران الحربي الإسرائيلي يسجّل في هذه الأثناء تحليقًا مكثفًا فوق مناطق حاصبيا، العرقوب، ومزارع شبعا المحتلة، حيث ينفذ طلعات استكشافية تمتد حتى مرتفعات تلة الرادار المشرفة على بلدة شبعا.

ويتزامن هذا التحليق مع طلعات مماثلة فوق منطقة الجولان السوري المحتل، لا سيما المرتفعات المطلة على حاصبيا ومزارع شبعا والعرقوب، وصولًا إلى مرتفعات جبل برغز وعرمتى وإقليم التفاح، وامتدادًا حتى مرتفعات جبل حرمون، أعلى قمم جبل الشيخ، المشرفة على راشيا الوادي والمناطق المحتلة في الجهة المقابلة.