أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في حديث لصحيفة "جيروزاليم بوست"، أن إسرائيل حققت جميع أهداف هجومها على إيران، مشيرًا إلى أن العملية "ستُدرّس في الأكاديميات العسكرية".
وأوضح ساعر أن إسرائيل "تكبدت خسارة بشرية مؤلمة" خلال الحرب مع إيران، لكنها كانت "أقل بكثير مما تم توقعه". وأضاف: "نجاحنا اعتمد على الضربة الافتتاحية التي صُممت لتعطيل القيادة والسيطرة، ما أدى إلى تأخير قدرة الإيرانيين على الرد".
ولفت إلى أن إسرائيل كانت تخشى تنفيذ إيران ضربة استباقية، لا سيما بعد بدء الولايات المتحدة إخلاء قواعدها العسكرية. وختم بتأكيد أن إسرائيل "سترد بقوة إذا سعت إيران للحصول على أسلحة نووية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الإسرائيلي: حققنا أهدافنا في الهجوم على إيران وسنرد بقوة إذا سعت لامتلاك سلاح نووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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