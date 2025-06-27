النشرة: سلسلة غارات اسرائيلية استهدفت حرش علي الطاهر والدمشقية والجرمق والمحمودية بالجنوب

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن "سلسلة ​غارات جوية​ اسرائيلية استهدفت حرش علي الطاهر الدمشقية، والجرمق المحمودية، وسط تحلق للطيران الحربي فوق النبطية واقليم التفاح".

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