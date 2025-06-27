الأمن الأرمني يجري عمليات تفتيش في مقر رأس الكنيسة الرسولية الأرمنية وأبرشية شيراك وسط حالة من الغصب عند الكهنة

افادت وكالة "سبوتنيك أرمينيا" بأن قوات الأمن الأرمينية بدأت اليوم بإجراء ​عمليات تفتيش​ في مقر الكاثوليكوس غاريغين رأس الكنيسة الرسولية الأرمينية، وفي أبرشية شيراك في مدينة غومري، مشيرة الى ان "قوات خاصة من جهاز الأمن القومي دخلت أرض دير إتشميادزين المقدس مقر الكاثوليكوس، وذلك بعد أن دخلها رئيس شرطة إتشميادزين، وقامت قوات الأمن بإخراج الصحافيين المتواجدين في باحة الدير".

وكشف الراهب آسوغيك كارابيتيان أن "كل رجال الدين في أرمينيا مستعدون للاعتقال، نحن جميعا موجودون في دير إتشميادزين المقدس".

أضاف: "إما أن تأخذونا جميعا، أو تخرجوا جثثنا". وأثار دخول القوات الخاصة مرتدية الأقنعة غضبا بين الكهنة، ما أدى إلى مشادات كلامية، واستخدم رجال الأمن القوة ضد الكهنة وأنصارهم داخل مقر إقامة رئيس ​الكنيسة الأرمنية​.

وبعد دقائق، خرج كاثوليكوس جميع الأرمن كاريكين الثاني بنفسه إلى موقع المواجهة في محاولة لتهدئة الكهنة.

وفي حادث متصل، اقتحم حوالي 30 شخصا مرتدين الأقنعة مقر رئيس أبرشية شيراك للكنيسة الأرمينية الرسولية المطران ميكائيل أجباهيان في وقت سابق صباحا ، حسبما أفاد محاميه ميغران بوغوسيان عبر مواقع التواصل.

وسبق أن تم رفع قضية جنائية ضد المطران أجباهيان بتهمة إطلاق دعوات علنية للاستيلاء على السلطة.

وخلال عمليات التفتيش في أبرشية شيراك في مدينة غيومري، قامت القوات الأمنية باحتجاز عدد من أنصار الكنيسة الأرمينية الرسولية، قبل أن تغادر المكان.