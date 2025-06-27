شهيدان بغارتين إسرائيليتين استهدفتا جرافة ودراجة نارية جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - استشهد شخصان، الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف جرافة ودراجة نارية بمنطقتين جنوبي لبنان، في أحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت وزارة الصحة في بيان: "الجريح الذي أصيب هذا الصباح بغارة لمسيّرة للعدو الإسرائيلي، استهدفت جرافته بين بلدتَي شقرا وبرعشيت، استشهد في المستشفى متأثرًا بإصاباته البالغة".

وتقع بلدتا شقرا وبرعشيت في قضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية (جنوب).

وفي المحافظة نفسها، "استهدف العدو الإسرائيلي دراجة نارية من مسيرة معادية عند المدخل الغربي لبلدة بيت ليف لجهة وادي العيون، حيث ارتقى شهيد"، وفق الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان

المصدر : التلفزيون العربي