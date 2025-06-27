ترامب : سننقذ نتنياهو ولن نسمح بمحاكمته الهزلية في إسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب الاربعاء 25 يونيو 2025، إنه لن يسمح بالمحاكمة التي وصفها بالهزليّة، مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، والذي لا يزال يخضع للتحقيق في عدة قضايا.

وذكر الرئيس الأميركي، أن "الولايات المتحدة، هي من أنقذت إسرائيل"، مضيفا: "سننقذ نتنياهو، ولن نسمح بمحاكمته الهزلية في إسرائيل".

وقال: "علمت باستدعاء نتنياهو لمحكمة، يوم الإثنين، في إسرائيل، ويتعين إلغاء محاكمته".

وأضاف أن "تنياهو حقق أعظم أوقات لإسرائيل في التاريخ، وخضنا معا قتالا ضد عدو طويل الأمد، وهو إيران".

وشدّد ترامب على أنه "يجب إلغاء محاكمة نتنياهو على الفور، أو منحه عفوا".

وأضاف: "نتنياهو فعل الكثير من أجل إسرائيل، ولا يوجد أحد آخر بإمكانه العمل في انسجام أفضل مع رئيس أميركي مثله".

المصدر : وكالات