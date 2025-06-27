العثور على مواطن مصاب بطعنات في أدونيس إثر إشكال مع سوريين بسبب معاكسة فتاة

عُثِر ليلا على المواطن ن.م.م. مواليد العام 1985 مصابا ب​طعنات​ عدة، عند مدخل مبنى حيث يقيم، في شارع مار أنطونيوس في أدونيس.

وعلى الفور، حضرت عناصر من القوى الأمنية، وباشرت تحقيقاتها لمعرفة الملابسات، حيث تبين أن إشكالا حصل بين م. وسوريين قاموا بمعاكسة شابة كانت تمر في المحلة، أدى إلى تضارب وطعن بالسكين.

وتم نقل م. الى مستشفى سيدة لبنان الجامعي في جونية، ووضعه مستقر.