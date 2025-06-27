ارتفاع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 13000 ليرة والمازوت 29000 ليرة واستقرار سعر الغاز

أصدرت المديريّة العامّة للنّفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه، جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات، شهد ارتفاعًا إضافيًا في البنزين والمازوت، فيما استقر سعر قارورة الغاز.
وارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 13.000 ليرة، و98 أوكتان 14.000 ليرة، كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 29.000 ليرة، بينما بقي سعر قارورة الغاز من دون تغيير.
وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:
صفيحة بنزين 95 أوكتان: 1.582.000 ليرة
صفيحة بنزين 98 أوكتان: 1.622.000 ليرة
صفيحة مازوت: 1.528.000 ليرة
قارورة غاز: 907.000 ليرة
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