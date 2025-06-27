بلدية شبعا: مزارع شبعا أرض لبنانية محتلة تعمّدت بدماء أبنائها وأهالي العرقوب الشرفاء

أعربت بلدية شبعا في بيان عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ"التشكيك المرفوض شكلًا ومضمونًا" بلبنانية ​مزارع شبعا​، معتبرة أن أي كلام من هذا النوع يصبّ في خانة التنكّر لتضحيات أهل المنطقة.

وأكدت أنّ مزارع شبعا أرض لبنانية محتلة، رُويت بدماء أبنائها وأهالي العرقوب الشرفاء، الذين لم يتردّدوا يومًا في الدفاع عنها رغم الاحتلال والتهميش، متمسكين بالحق والسيادة والكرامة.

وشدّدت البلدية على أنّ المواقف الوطنية لا تُقاس بالمصالح الآنية، ولا تُباع في بازار ال​سياسة​، داعية إلى الترفّع عن الطروحات التي تسيء إلى الأرض والهوية والتاريخ.