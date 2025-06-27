ترامب يعلن عقد مباحثات بين واشنطن وطهران "الأسبوع المقبل"

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025، أن مباحثات ستُعقد بين الولايات المتحدة وإيران "الأسبوع المقبل"، في حين لم يصدر تأكيد رسمي عن الجانب الإيراني.

يأتي ذلك في ظل وقف إطلاق النار الذي كان قد أعلنه ترامب بين إسرائيل وإيران، بعد الحرب التي تدخلت فيها واشنطن عبر قصف منشآت نووية إيرانية.

وقال ترامب، في مؤتمر صحافي في ختام قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المنعقدة في لاهاي: "سنتحدث إلى الإيرانيين الأسبوع المقبل، قد نوقع اتفاقا، لا أعرف".

وأعتبر أن إسرائيل وإيران "منهكتان وتعبتان" من الحرب التي شنتها إسرائيل واستمرت 12 يوما بينهما، وانتهت بوقف إطلاق النار دخل حيّز التنفيذ صباح الثلاثاء.

وصرح ترامب "لقد تعاملت مع الطرفين وهما منهكان وتعبان"، مضيفا "لقد قاتلا بشدة ووحشية شديدة وعنف بالغ، وكان كلاهما راضيا" عن توقف الحرب.

وقال ترامب "متأكدون من تدمير المنشآت النووية في إيران"، معتبرا أنه "استحالة أن تكون إيران قد نقلت مواد اليورانيوم المخصب إلى مكان آخر".

وشدد على أن الضربة الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية كانت "مثالية"، وأضاف: "النيران اشتعلت تحت الأرض عندما قصفنا منشآت إيران النووية".

وفي ردّ على تقارير إعلامية شككت بجدوى الضربة، قال: "علينا أن نكون فخورين بطيارينا بدل الحط منهم"، وتابع: "‘سي إن إن‘ و‘نيويورك تايمز‘ تؤذيان طيارينا بمحاولة استهدافي".

كما أشار إلى توقيت التقييمات الاستخباراتية، واعتبر أن "تقارير الاستخبارات الأميركية بشأن ضرب فوردو صدرت بعد أيام قليلة من القصف، وكان ذلك مبكرًا".

من جانبه، قال وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، إن "إيران تعرف أن برنامجها النووي تم تدميره بالكامل ولذلك وافقت على التفاوض".

واعتبر أن "تقارير وسائل الإعلام التي شككت في تدمير منشآت إيران النووية مسيّسة"، وأضاف: "لقد دمّرنا البرنامج النووي الإيراني بالكامل".

وفي السياق ذاته، صرّح وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، بأن واشنطن "ترغب في محادثات مباشرة مع إيران، وقد نتواصل معهم الأسبوع المقبل".

وعلى صلة، وصفت إيران التهاني التي وجّهها الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، إلى ترامب بأنها "مخزية" بعد ضربات أميركية على مواقع نووية إيرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إنه "من المخجل والحقير وغير المسؤول أن يصف أمين عام الناتو عدوانا إجراميا ضد دولة ذات سيادة بأنه ‘استثنائي حقا‘".

وأضاف أن "كل من يدعم جريمة يُعتبر شريكا فيها". وأشار المتحدث إلى رسالة التهنئة التي وجّهها روته إلى ترامب وكشف عنها الرئيس الأميركي، الثلاثاء، على منصته "تروث سوشال".

وقال روته لترامب عن الضربات الأميركية، فجر الأحد، على مواقع فوردو وأصفهان ونطنز، "تهانينا وشكرا لكم على عملكم الحاسم في إيران. كان استثنائيا ولم يجرؤ أحد على فعله".

وجاءت الضربات الأميركية بعد عشرة أيام من شن إسرائيل حرب عدوانية واسعة النطاق على إيران، توقفت أمس، الثلاثاء، مع دخول وقف إطلاق النار الذي أعلنه ترامب حيز التنفيذ.

المصدر : وكالات