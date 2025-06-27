نبيل نقولا: الشاطئ في قبرص ملك للشعب وفي لبنان منهوب من أصحاب النفوذ

وجّه النائب السابق نبيل نقولا رسالة قال فيها إنّه "مواطن ​لبنان​ي يعصر قلبه دماً لما يسمعه من وزراء لبنان وما يراه بأم العين لواقعنا"، موضحًا أنّه يحاول مقارنة هذا الواقع مع ما يجري في دول الجوار.

وفي هذا السياق، أشار إلى أنه "في قبرص مثلاً الشاطئ ملك للشعب القبرصي، وترعاه البلديات من حيث النظافة والأمن، وخصوصًا مجانًا، بينما في لبنان الشاطئ منهوب من أصحاب النفوذ، ولا يستفيد منه إلا ذوي الأموال والميسورين"، متسائلًا: "أين وزارة ​السياحة​ لا تقوم بزيارة لرؤية ما هو حاصل هناك وتطبيقه في بلد الأرز؟".

وأضاف أنّه "في قبرص لا يوجد أنهر وينابيع، لكن الماء متوفر ٢٤ ساعة على ٢٤ طيلة السنة، كما أن الكهرباء متوفرة دون انقطاع"، سائلاً: "أين وزير ​الطاقة​ الذي وعدنا بتنظيم هذه الوزارة وتأمين الخطة للوصول إلى ماء وكهرباء؟".

وتابع نقولا منتقدًا وضع الطرقات، فقال: "الطرقات الدولية على حالها، ولم نرَ حتى الآن أي بصيص أمل بالإصلاح"، مضيفًا: "في قبرص، الشبيهة بمساحتها للبنان، ما في جورة، وطرقات مزيحة وآمنة، وقانون السير ساري على الجميع، وما في شبيحة وقبضايات وناس فوق القانون، ودرجات تعرض سلامة المواطنين لشتى المخاطر".

وانطلاقًا من ذلك، تساءل: "أين وزارة الداخلية والقوى الأمنية والبلديات الجديدة لتنظيم وتطبيق القوانين؟".

وختم رسالته بالقول: "نطلب من اللبنانيين والسواح المجيء إلى لبنان دون تأمين أدنى وسائل الراحة. لا يكفي أن نحب الحياة وبلد (هزّي يا نواعم). يا فخامة الرئيس ويا رئيس الحكومة تأملنا خيرًا بمجيئكم، لا تصدمونا".