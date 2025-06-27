خارجية اسبانيا استدعت القائم بالأعمال الإسرائيلي احتجاجا على تصريح مناهض لسانشيز

استدعت وزارة الخارجية الاسبانية القائم بالأعمال في السفارة الإسرائيلية احتجاجا على إدلائه بتصريح "غير مقبول" قال فيه إن ​إسبانيا​ تقف "في الجانب الخطأ" من التاريخ بسبب إعلان رئيس وزرائها بيدرو سانشيز في بروكسل أنّ قطاع غزة يشهد "إبادة جماعية".

وكشفت مصادر وزارية لوكالة فرانس برس إنّ "وزارة الخارجية استدعت القائم بالأعمال الإسرائيلي احتجاجا على تصريحه غير المقبول بشأن الحكومة الإسبانية".

وفي بروكسل ندّد سانشيز "بالوضع الكارثي للإبادة الجماعية" في غزة، ودعا إلى تعليق فوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وردّت السفارة الإسرائيلية على هذا التصريح ببيان باللغة الإسبانية قالت فيه إنّ موقف سانشيز "لا يمكن الدفاع عنه أخلاقيا" ويضع إسبانيا، "للأسف، في الجانب الخطأ من التاريخ".