دعوات لإعادة إحياء المسار الدبلوماسي في ملف إيران النووي

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (الاتحاد، وكالات)

أكد رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، أن هناك فرصة حقيقية لإعادة إحياء المسار الدبلوماسي فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، داعياً جميع الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة والتعامل معها بجدية في ظل حساسية المرحلة الحالية.

وقال غروسي في تغريدة نشرها عبر منصة «إكس» عقب زيارته إلى باريس: «هذه فرصة يجب على الأطراف المعنية كافة أن تغتنمها وتتصرف بعزم يتناسب مع دقة الظرف الحالي».

وأضاف أنه «أجرى محادثات مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، جرى خلالها تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الملف النووي الإيراني، وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.

وأعرب غروسي عن شكره لفرنسا على دعمها المتواصل لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سواء فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني أو في مجالات أخرى من عمل الوكالة.

وأقر مجلس صيانة الدستور في إيران أمس، مشروع قانون يقضي بتعليق تعاون الحكومة الإيرانية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتأتي موافقة المجلس وهو الهيئة المخولة بمراجعة التشريعات، بعد تصديق مجلس الشورى الإيراني أمس الأول، على مشروع القانون الذي يلزم الحكومة بتعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على خلفية الحرب مع إسرائيل.

ودعا وزير الخارجية الألماني، يوهان فادفول، طهران أمس، إلى عدم تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال فادفول، للصحفيين، خلال اجتماع مع نظيرته الكندية، أنيتا أناند، في برلين، إنه «يجب على القيادة في طهران أن تعلن بوضوح وصراحة وشفافية أن إيران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي».

كما حضت فرنسا إيران أمس، على استئناف «مسار الحوار» والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية «من دون تأخير». وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية: «نتوقع من إيران استئناف مسار الحوار من دون تأخير للتوصل إلى حل دبلوماسي متين، يمكن التحقق منه، ودائم، يُعالج المخاوف المشروعة للمجتمع الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني».

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن روسيا تتطلع إلى استمرار التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إلى ذلك، شكك المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أمس، في جدية الولايات المتحدة بشأن التفاوض مع إيران، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن بلاده لا تزال مستعدة للحوار.

وذكر بقائي أنه «من وجهة نظر إيران، فإن الدبلوماسية لا تنتهي أبداً»، موضحاً أنه «حتى في ذروة الحرب، واصلنا التعامل مع مختلف الجهات الفاعلة»، حسبما نقلت وسائل إعلام إيرانية.