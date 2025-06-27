ماكرون: السيناريو الأسوأ يتمثل بخروج إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي

حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ​ماكرون​ من أنّ "السيناريو الأسوأ" بعد الضربات التي شنّتها الولايات المتّحدة على البرنامج النووي الإيراني والتي اتّسمت بـ"فعالية حقيقية" يتمثّل بانسحاب طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي.

وأكد ماكرون للصحافيين في بروكسل في ختام قمة للدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إنّ مثل هكذا سيناريو "سيمثّل انحرافا وإضعافا جماعيا"، مشيرا إلى أنّه وفي مسعى منه "للحفاظ على معاهدة حظر الانتشار النووي" يعتزم التحدّث "خلال الأيام المقبلة" مع قادة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بدءا بالرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي تحدث وإياه الخميس.

وأوضح ماكرون أنّه أطلع ترامب على المناقشات التي أجراها الفرنسيون مع الإيرانيين "في الأيام الأخيرة، بما في ذلك في الساعات القليلة الماضية".

وأضاف "نأمل أن يكون هناك تقارب حقيقي في وجهات النظر، لأنّ الهدف هو عدم استئناف أنشطة انتشار نووي" من جانب إيران.

وتابع الرئيس الفرنسي "لقد شعرتُ بأنّ الرئيس ترامب مصمّم وراغب جدا" بشأن التوصل إلى نهاية للحرب في غزة و"مدرك لأهمية وقف إطلاق النار" بين إسرائيل وحماس.