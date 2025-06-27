شكرا لقرائتكم خبر عن 435 مليار جنيه استثمارات حكومية في موازنة 2025/2026.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، المقدم من وزير المالية أحمد كجوك إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن توجه الحكومة لزيادة الإنفاق الاستثماري بهدف استكمال المشروعات الجاري تنفيذها، وفتح المجال بشكل أوسع أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات البنية الأساسية، بما يضمن تحسين كفاءة الخدمات العامة وتعزيز العائد التنموي.

وحسب البيان المالي، فإن جملة الاستثمارات المدرجة بالموازنة الجديدة تصل إلى 435 مليار جنيه، بزيادة قدرها 12.7% مقارنة بالتقديرات المحدثة لموازنة العام المالي الحالي 2024/2025، والتي بلغت نحو 386 مليار جنيه.

وأشار البيان إلى أن الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة تشهد نمواً بنحو 25% مقارنة بالمخصصات السابقة، وهو ما يُعد مؤشرا إيجابيا على تحسن التوجيه المالي نحو الاستثمارات العامة ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت البيان إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2024، الذي يُلزم جميع الجهات العامة بالإبلاغ عن استثماراتها السنوية المتوقعة، إلى لجنة وزارية يرأسها الجهاز المركزي للمحاسبات، بهدف متابعة وتقييم الاستثمارات العامة على مستوى الدولة.

كما حدد البيان المالي الحد الأقصى المستهدف لإجمالي الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2025/2026 بنحو 1.2 تريليون جنيه، تشمل استثمارات كافة مؤسسات وأجهزة الدولة دون استثناء، في إطار رؤية شاملة لتعظيم كفاءة الإنفاق العام وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.