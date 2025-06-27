شكرا لقرائتكم خبر عن العربية لحقوق الإنسان: جرائم الاحتلال فى حلقة نقاشية 2 يوليو القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد المنظمة العربية لحقوق الإنسان حلقة نقاشية حول حكاية حقوق الإنسان في سياق النزاعات المسلحة، وذلك على هامش فعاليات الدورة ٥٩ لمجلس حقوق الإنسان بقصر الأمم المتحدة في جنيف، وذلك صباح الثلاثاء ١ يوليو.

تتناول الحلقة وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية في ظل جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة، ومحاولات تهجيرهم قسريا إلى مصر.

وتعرض المنظمة خلال الفعالية لمخرجات تحقيق البعثة المشتركة لتوثيق شهادات جرحى العدوان الإسرائيلي من الفلسطينيين الذين يتلقون الرعاية الطبية في المستشفيات المصرية، والتي عنيت أيضا بتفقد القيود الإسرائيلية على تدفق المساعدات الإغاثية المنقذة للحياة.

كذلك سيتابع فريق المنظمة جلسات اعتماد نتائج الاستعراض الدوري الشامل لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق يوم الأربعاء ٢ يوليو.

يضم الوفد علاء شلبي رئيس المنظمة (مصر)، وعصام يونس نائب رئيس المنظمة (فلسطين)، وضياء الشمري رئيس فرع المنظمة في وسط أوروبا (العراق)، و عمر المسالمة أمين عام فرع شمال أوروبا (سوريا)، و محمد راضي المدير التتفيذي، و إسلام أبو العينين مدير البرامج.