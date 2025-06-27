اوضح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن تل أبيب فشلت في قطاع غزة وإن “الحرب وصلت إلى طريق مسدود”، ودعا لإنهائها من أجل استعادة الأسرى.
وأوضح لابيد في تصريح له، بان “ما نقوم به الآن في غزة لا ينجح، الحرب وصلت إلى طريق مسدود”.
وتابع: “حان الوقت لإنهاء الحرب في غزة، القيادة يجب أن تعرف متى تغيّر الاستراتيجية عندما تتوقف عن النجاح”.
وأردف: “ليس من الصواب أن نترك مقاتلي الجيش الإسرائيلي داخل غزة ليكونوا أهدافا لمزيد من الهجمات”.
كانت هذه تفاصيل خبر لابيد: اسرائيل فشلت في قطاع غزة والحرب وصلت إلى طريق مسدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.