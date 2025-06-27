حركة "فتح" تنفي حصول اشتباكات في مخيم برج الشمالي

نفت حركة "فتح" في مخيم برج الشمالي ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول وقوع "اشتباكات داخل المخيم"، مؤكدة أن ما جرى لم يتعدَّ كونه إشكالًا فرديًا تمت معالجته فورًا.
وأوضحت الحركة في بيانها، أن القوى الوطنية والفعاليات المجتمعية سارعت إلى تطويق الإشكال، حيث تم التوصل إلى مصالحة بين الطرفين في قاعة الشهيد عمر عبد الكريم، وسط أجواء من المسؤولية والأخوة. وقد صافح الطرفان بعضهما البعض، مؤكدين حرصهما المشترك على حفظ الأمن والاستقرار داخل المخيم.
ودعت حركة "فتح" كافة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والموضوعية في نقل الأخبار، وتجنب تداول أي معلومات غير موثوقة أو مغلوطة، حرصًا على أمن واستقرار المخيمات الفلسطينية ومنعًا لزرع الفتن والشائعات.
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