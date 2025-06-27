ترامب: وقعنا اتفاقا مع الصين ونتوقع توقيع اتفاق آخر مع الهند قريبا

أعلن ‏الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ توقيع اتفاق مع الصين، ونتوقع توقيع اتفاق آخر مع الهند قريبا. ولفت ترامب في تصريح له، الى اننا نقوم بعمل رائع على مستوى أمن الحدود ولم يدخل أي مهاجر غير شرعي إلى بلادنا الشهر الماضي، ونقوم بترحيل المهاجرين غير الشرعيين بالآلاف، وتابع "دخول المهاجرين غير الشرعيين عبر حدودنا انخفض إلى الصفر".

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