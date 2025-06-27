انكماش مفاجئ للاقتصاد الأميركي في الربع الأول في ظل تراجع إنفاق المستهلكين والصادرات أكثر من المتوقع

سجّل ​الاقتصاد الأميركي​ انكماشًا تجاوز التقديرات السابقة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بحسب بيانات حكومية صدرت، في ظل تراجع ​إنفاق المستهلكين​ والصادرات أكثر من المتوقع.

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بمعدل سنوي بلغ 0.5 في المئة في الربع الأول من العام، بحسب وزارة التجارة، مقارنة مع زيادة بنسبة 2.4 في المئة في الاشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

وجاءت البيانات بعد ارتفاع في الواردات نتج من الرسوم الجمركية الواسعة النطاق التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض هذا العام. فقد قامت الشركات بتخزين البضائع مستبقة الرسوم التي تستهدف معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وخصوصًا السلع من الصين. والواردات تُطرح في عملية احتساب الناتج المحلي الإجمالي.

وذكرت وزارة التجارة إن المراجعة التي أُجريت الخميس عكست في الأساس “تخفيضات في تقديرات إنفاق المستهلكين والصادرات”. وأضافت أن هذا الأثر قابله جزئيًا خفض في تقديرات الواردات.