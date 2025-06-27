هيئة البث عن مصدر إسرائيلي: تصريحات ترامب بشأن إنهاء محاكمة نتنياهو كانت جزءا من تحرك واسع لإنهاء الحرب في غزة

اشارت هيئة البث الاسرائيلية عن مصدر إسرائيلي، الى ان تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترمب بشأن إنهاء محاكمة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو كانت جزءا من تحرك واسع لإنهاء الحرب في غزة.

ولفتت هيئة البث الى ان طلب ​ترامب​ إنهاء محاكمة رئيس الوزراء هو لإعداد الرأي العام لاحتمال منحه عفوا.

وفي السياق، اوضحت صحيفة "واشنطن بوست" عن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بانه "وافقنا على اقتراح المبعوث الاميركي ستيف ويتكوف ومستعدون للدخول في مفاوضات.

وذكر المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بان حماس تعرقل الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق مؤقت.