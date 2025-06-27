شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين مؤسسة حياة كريمة والهيئة المصرية للشراء الموحد لدعم القطاع الصحى والان مع تفاصيل الخبر

في إطار حرص مؤسسة حياة كريمة على ضمان تمتع جميع المواطنين بأنماط عيش صحية وتوفير رعاية طبية ونفسية وتأهيلية شاملة للفئات الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية، وقعت المؤسسة بروتوكول تعاون مع الهيئة المصرية للشراء الموحد وذلك لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لدعم القوافل الطبية الخاصة بالمؤسسة، وعلاج الحالات التي تتطلب تدخلا دوائيًا مباشرًا.

يهدف البروتوكول إلى:

تعزيز التكافل الرحيم من خلال توفير دعم دوائي مجاني للفئات المستهدفة.

ضمان استدامة تقديم رعاية صحية متكاملة للمرضى.

رفع مستوى الوعي المجتمعي بالمشكلات الصحية الأكثر شيوعًا.

دعم جهود الدولة في تحسين جودة الحياة والصحة العامة للمواطنين.



ويأتي هذا التعاون في إطار شراكة ثلاثية تجمع مؤسسة حياة كريمة الهيئة المصرية للشراء الموحد، وشركة فايزر، حيث تساهم الأخيرة بتوفير منتجات دوائية مجانية موجهة لعلاج الحالات الخاصة بالأورام، بما يعزز من فرص حصول المرضى على رعاية صحية متقدمة دون أعباء مادية.

شهد توقيع البروتوكول:

بثينة مصطفى - نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة

الدكتور عمرو جاد - نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد

وبحضور الدكتور هشام ستيت - رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد

يُعد هذا التعاون نموذجا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030.